Başkentray’da rekor! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı

"İYİ PLANLAMA VE VERİMLİ İŞLETME REKORLARI GETİRİYOR"

TCDD Taşımacılık ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Uraloğlu, "Ankara'daki ekiplerimiz yolcu taleplerini dikkatle izliyor ve sefer sıklığını buna göre planlıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan bu çalışmalar, hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getiriyor. Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil. İyi planlama ve verimli işletme rekorları da beraberinde getiriyor." dedi.