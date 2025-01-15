Batıda firma avında Türkiye’de limana hazırlanıyor

Savunma ve havacılıktaki hızlı gelişim, Türk firmalarının yabancı ülkelerdeki fırsatları değerlendirip işbirlikleri ve satın almalara gitmelerini de hızlandırıyor. 2023'te Pasifik Holding'in kuruluşundan sonra inşaat, gayrimenkul, lojistik, teknoloji, savunma, enerji ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin holding çatısı altında toplayan ve halka arza hazırlanan Pasifik Holding de ABD ve Avrupa'da firma avında.

1 TONLUK VERSİYON

İnsansız yük helikopteri konusunda yurtdışında fırsatlar konusunda planları olduğunu belirten Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "İnsansız helikopterde 200 kilogram, 500 kilogram ve 1 tonluk versiyonlar üzerinde çalışıyoruz. Silahlı insansız helikopterimizde Roketsan Mete füzesi, bomba atar ve havan mermisi atan bir silahlı araç olacak. Titra'nın 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaştığını açıklayan Erdoğan, "Bu değer üzerinden yatırım girişi oldu. Bunun gibi fon yatırımlarının devam edeceğini öngörüyoruz.

Savunma sanayisinde potansiyelimizi büyütmek için küresel ölçekteki havacılık şirketleri ile stratejik işbirliği, ortaklık ve satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başladık. Bu doğrultuda döner kanatlı hava araçları, farklı sınıflardaki helikopterler ve ekipmanlarını üreten küresel şirketleri radarımıza aldık" dedi.

SIFIRDAN LİMAN YATIRIMI

Gelecek için şirketin amiral gemilerinin 'lojistik ve teknoloji' olacağının da altını çizen Erdoğan, ayrıca liman ve terminal yatırımları konusunda yeni adımlar atacaklarını da vurguladı. Liman bir deniz limanı yatırımı olacak, yatırım sıfırdan yapılacak. Kara limanlarıyla (dry port) da ilgilendiklerini belirten Erdoğan, "Demiryolu taşımacılığında iş hacmimizin artmasını destekleyecek konumlarda liman ve yük terminalleri yatırımları yapacağız" şeklinde konuştu. Pasifik Holding halka arz da oluyor. Fatih Erdoğan, "Dört tane halka açık firmayı bünyesinde barındıran bir yapı haline geldik. Tüm firmalarımızı, 2 bin 500 çalışanı, 55 şirketi ile bir holding yapılanmasına gittik. 23.4 milyar liralık bir öz sermeyesi olan bir holdingiz. Başvurumuz yılın başında oldu. İlk çeyrekte halka arzın tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.