Batılı 10 mobilya devi Türkiye’ye üs kurdu

BİRÇOKüründe Batı'nın üretim üssü haline gelen Türkiye, mobilyada da dünya mobilya devlerinin radarına girdi. Pandemiyle birlikte yönünü Türkiye'ye dönen 10 büyük grup, Türkiye'de alım ofisi ve depo açtı. Bu konuda önemli bir adım da Alman mobilya zinciri XXXLutz Group'tan geldi. Kısa süre önce Türkiye'de ofis açan dev firma, birçok ürün grubundan alım yapmak için büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu'daki şirketlerin kapısını çalmaya başladı. Alman firmanın zincir mağazalarında Türk ürünlerinin miktarını önemli oranda artırması bekleniyor.Türk mobilyasının tüm dünyada büyük değer gördüğünü söyleyen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Son dönemde Türkiye'de ofis açıp depo kuran çok sayıda firma var. Avrupa'nın yanı sıra Amerika ve Kanada'dan firmalar Türk mobilyasının peşinde. Bu nedenle ülkemize tedarik üssü kuruyorlar" dedi. Düzenledikleri fuarlara yabancıların akın ettiğini anlatan Güleç, sektör olarak büyük bir ivme yakaladıklarının altını çizdi. Geçen yıl bitmiş mobilyada ihracatlarının 4.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Güleç, "Bu yıl hedefimiz bu rakamı 5 milyar doların üstüne çıkarmak. 2023'te ise rahatlıkla 7 milyar dolara buluruz. Her yıl dolar bazında ciromuzu yüzde 25-30 artırıyoruz. Dünyada artık Türk mobilyası hikâyesi var" diye konuştu.Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise yabancıların Türkiye'nin önemli mobilya üreticilerinden olan Kayserili firmalarla yakın temasa geçtiği bilgisini verdi. Firmaların Ukrayna ve Çin'den yaptığı alımları önemli oranda Türkiye'ye kaydırmak istediği bilgisini veren Büyüksimitci, "Pandeminin ardından Türkiye, başta mobilya olmak üzere küçük ev aletlerinde de önemli bir tedarikçi konumuna yükseldi. Yabancı alıcılar Türkiye'nin üçüncü büyük mobilya üretim merkezi konumundaki Kayserili firmalarla görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmeler gayet olumlu yönde ilerliyor" dedi.TÜRKİYE'NİN son dönemde Avrupa'nın yanı sıra Amerikalı firmalar tarafından da sipariş yağmuruna tutulduğunu söyleyen İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük de, "Son dönemde mobilyada Türkiye'ye büyük bir yönelme var" dedi. Türk firmalarının en büyük sıkıntısının düşük kapasite olduğunu kaydeden Yörük, "Özellikle Amerika'dan gelen talep adetleri çok çok yüksek. Türkiye olarak bunlara yanıt vermemiz lazım. Çin'in yerini almak istiyorsak ülke şirketleri olarak kapasitelerimizin yüksek olması şart" diye konuştu.AVUSTURYA, Almanya, Çekya, Hırvatistan, İsviçre, Romanya, İsveç, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan ve Macaristan'da yaklaşık 400 mağazası bulunan XXXLutz Group, dünyanın en büyük mobilya perakendecilerinden biri olarak görülüyor. 5.5 milyarı bulan cirosu ve 25 bini aşkın çalışanı bulunan grubun alımlarını Türkiye'ye yönlendirmesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.