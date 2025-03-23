Batman-Hasankeyf yolu hizmete açıldı: Gabar petrolünü Batman Rafinerisi’ne taşıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu'nu hizmete açtı. Ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın temel direğinin güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bir ülkenin refahı, ulaşımının gelişimi ve etkinliği ile ölçülür. Kalkınması altyapısının ve yollarının gücüyle şekillenir. Bir milletin gücü, yollarının gelişmişliğinde saklıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında "Yol medeniyettir" düsturuyla yaktığı meşalenin Türkiye'yi asırların ötesine taşıdığını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Onun liderliğinde bölünmüş yol seferberliğini başlattık ve doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yollarla kuşattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 789 kilometreye çıkardık."

2002 yılında ülkedeki toplam araç sayısının yaklaşık 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreyken ortalama seyahat süresinin saatte 40 kilometre olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Bu yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 31 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız saatte yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Yollarımızdaki hareketlilik kat be kat artmış olmasına rağmen trafik kazalarında yüz milyon taşıt kilometre başına düşen kaza yerinde can kaybını 5,72'den 1,29'a düştü." dedi.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, Kuzey Marmara, İzmir- İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları, Cankurtaran, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünelleri gibi mega olarak kabul edilen prestij karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi.

"100 YILDA YAPILACAK İŞLERİ 23 SENEYE SIĞDIRDIK"

Bu hafta içinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını da başlattıklarını kaydeden Uraloğlu, "Her yeni yol, köprü ve tünel ile üretimde bereketi, ticarette canlılığı, kültürde zenginliği ve turizmde hareketliliği artırdık; yeni iş kapılarının açılmasına vesile olduk. Ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle 100 yılda yapılacak işleri 23 seneye sığdırdık." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılayacak adımları, memleketin her köşesinde kararlılıkla atmaya devam ettiklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün de sizlerle birlikte Batman-Hasankeyf Yolumuzun açılışıyla 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Dicle'nin bereketli sularıyla hayat bulan Hasankeyf, binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla insanlık için bir hazinedir."

BATMAN'IN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 27 MİLYAR 604 MİLYON LİRA YATIRIM

Batman'ın ise, sanayisi, tarımı ve Gabar Dağı'ndan yükselen petrol zenginliğiyle bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu nedenle Batman'ın ulaşım ağının güçlendirilmesi bizler için çok önemli. 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Batman'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 27 milyar 604 milyon lira yatırım gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Batman'ın bölünmüş yol uzunluğunu 15 kilometreden 172 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 3 kilometreden 111 kilometreye çıkardıklarını belirterek, 221 kilometre tek platformlu yolların iyileştirmesini gerçekleştirdiklerinin de altını çizdi.

BATMAN-HASANKEYF YOLU, BÖLGENİN TURİZMİNE, TİCARETİNE VE ENERJİSİNE CAN SUYU OLACAK

Batman Güney Çevre Yolu, Batman Şehir Geçişi, Üniversite, Balpınar, Esentepe, Gültepe farklı seviyeli kavşakları gibi önemli projeleri tamamladıklarını anımsatan Uraloğlu, "Batman-Hasankeyf Yolu da bu iki kadim merkezi birleştiren bir yol olmanın ötesinde, bölgemizin turizmine, ticaretine ve enerjisine can suyu olacak hizmet." diye konuştu.

Uraloğlu, Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte mevcut yol su altında kaldığından yeniden inşa ettikleri 39,4 kilometre uzunluğundaki Batman-Hasankeyf Yolu'nun; 465 metrelik Hasankeyf-1 Köprüsü, bin bir metrelik Hasankeyf-2 Köprüsü ve 638 metrelik Hasankeyf Tüneli yapılarını kapsayan 29,8 km uzunluğundaki kesimini önceki yıllarda açtıklarını hatırlattı.

Uraloğlu, bugün ise geriye kalan 9,6 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardıyla hizmete aldıklarını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje kapsamında; Akça, Binatlı, Oğuz, Batı Raman olmak üzere 4 hemzemin kavşak ve yolun ilk 5,8 kilometrelik kesiminde yaya kaldırımları da inşa ettik. Projenin tamamlanmasıyla; Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik."

ZAMANDAN 96 MİLYON LİRA, AKARYAKITTAN 46 MİLYON LİRA TASARRUF

Zamandan 96 milyon lira, akaryakıttan 46 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 142 milyon lira tasarruf elde edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, egzoz emisyon salınımını da 2 bin 752 ton azaltarak doğaya nefes aldıracaklarını belirtti.

Uraloğlu, "Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle yerli-yabancı turistlerin gözdesi olan Hasankeyf'e erişimi kolaylaştıran bu yolumuz aynı zamanda Gabar Dağı Petrol sahasından çıkarılan petrolün Batman Rafinerisi'ne ve üretilen petrol ürünlerinin de dağıtımında önemli bir güzergah olacak. Canı gönülden inanıyorum ki, Batman-Hasankeyf Yolu, Hasankeyf'in turizm potansiyelini daha da parlatacak, Batman'ın sanayi ve enerji gücüne güç katacak, bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimine ivme kazandıracaktır." dedi.

Batman'ın havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım türlerinde de gelişmesi için de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, tüm demiryolu ağını komple yenilediklerini de belirtti. Uraloğlu, Sinan-Batman arası 6,5 kilometrelik demiryolu deplasmanını tamamladıklarını kaydederek "372 kilometrelik Yolçatı – Diyarbakır - Kurtalan, Diyarbakır – Mazıdağ hattını elektrikli ve sinyalli hale getirmek için çalışmalara başladık. Fizibilite etüdü çalışmalarını tamamladıktan sonra ihale çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Batman Havalimanı yolcu kapasitesini 2 milyona çıkardıklarına dikkati çeken Uraloğlu, 2008 yılında yaklaşık 9 bin olan yolcu trafiğinin, 2024 yılında 640 bine ulaştığını da belirterek "Bugün 3 ayrı havayolu şirketiyle İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa'ya haftalık karşılıklı 70 uçuş operasyonu gerçekleşiyor." dedi.

Batman-Hasankeyf Yolu'nun, ekonomimize ve turizmimize bereket katacağına inandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Batman'ın gelişimi, bölgemizin kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için her türlü gayreti ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz." diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.