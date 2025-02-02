Baykar yine ihracat şampiyonu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), geçen yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 savunma ve havacılık firmasını açıkladı. Baykar 1,8 milyar dolarlık ihracatla listenin ilk sırasında yer aldı. Baykar'ı, 750 milyon dolarla TUSAŞ Havacılık, 644 milyon dolarla ASFAT takip etti. Listede yer alan MKE 610 milyon dolar, ARCA Savunma 600 milyon dolar, TUSAŞ Motor 390 milyon dolar, ASELSAN 217 milyon dolar, RAM Dış Ticaret (Otokar) 193 milyon dolar, ROKETSAN 179 milyon dolar ve Samsun Yurt Savunma 166 milyon dolarlık ihracata imza attı. İhracat rakamlarına hizmet ve diğer satışlar dahil edilmedi. SSB Başkanı Haluk Görgün,, "Başarı hepimizin, gurur Türkiye'nin. Küresel sahnede bayrağımızı dalgalandıran bu firmalar, ortak aklın, sinerjinin ve inovasyon kültürünün sektörümüzdeki bir yansımasıdır" dedi. Ürettiği teknolojilerle dünyadaki harp doktrinini değiştiren tüm Türk savunma sanayisi firmalarına teşekkür eden Görgün, "Bu başarının mimarı, hiç şüphe yoktur ki vizyoner liderliği ile bizlere her daim yol gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun güçlü iradesi, Türkiye'yi savunma sanayisinde tam bağımsızlık yolunda bir dünya markası haline getirmiştir. Bu yolda daha büyük hedeflere, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Baykar'ın 2023 yılında da yine 1.8 milyar dolarlık ihracatla bir numara olduğunu hatırlatan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da "Baykar, dünya SİHA ihracat pazarının açık ara lideri ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden bir yüksek teknoloji devi" dedi.