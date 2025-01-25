Baykar’dan ikinci İtalya seferi

Türkiye'nin savunma sanayisinde önce firmalardan biri olan Baykar, İtalyan Piaggio'yu satın almasının ardından yeni bir işbirliği için gün sayıyor. Sırada ise İtalya'nın önde gelen havacılık ve sivil savunma şirketi Leonardo var. Hafta içinde Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani'nin İstanbul'da Baykar'a gerçekleştirdiği ilgi uyandıran ziyaretinin detayları ise netleşmeye başladı. Leonardo ile Baykar'ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılığın olduğunu söyleyen Cingolani, "Baykar'daki meslektaşlarımızla birkaç aydır görüşüyoruz. Yani bu görüşmeler Piaggio'dan önce başladı. Daha önce de ziyaretler oldu. Geçen haftaki ziyaret son derece ilgi çekiciydi çünkü İstanbul'daki tesisi ziyaret ettik. Daha çok teknik görüşmeler yaptık ve ürünlerle teknolojileri geliştirme olasılığını çok ciddi ve operasyonel bir şekilde araştırıyoruz" dedi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Baykar'ın insansız sistemler için ortaklık imzalayacağı yönünde Sabah'ın sorularını yanıtlayan şirkete yakın kaynaklar ise "İtalyan tarafı daha istekli. Hatta bakanlık düzeyinde daha önce birkaç kez bu tür açıklamalar yapıldı" dedi. Ürettiği insansız hava araçlarıyla (İHA) dünya çapında adından söz ettiren ve son olarak İtalya'nın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i 2024'ün sonunda satın alarak dikkatleri üzerine çeken Baykar, İtalya'da ilgiyle takip ediliyor. Baykar Piaggio da olduğu gibi bir kazan-kazan stratejisi yaratması halinde işbirliğine olumlu bakıyor. Piaggio gibi Leonardo'da da İHA ve SİHA operasyonu beklenilen seviyeye ulaşamadı. İşbirliği olasılığını ilk kez İtalya Sanayi Bakanı dile getirmişti. Leonardo-Baykar anlaşmasını ilk kez duyuran İtalya savunma haber siteleri, bunun ortak bir girişim haline gelebileceğini açıklamıştı.

ORTAKLIĞIN İLK SİNYALİ

İstanbul ziyaretinin, Leonardo ile Baykar arasında yeni bir işbirliğinin ya da bir ortaklığın ilk sinyali olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda ise Cingolani, "Bunu onaylıyorum ama malum nedenlerden dolayı daha fazlasını söyleyemem. Ancak endüstriyel sinerjinin başlayıp başlayamayacağını anlamak için görüşmeler yapıyoruz. Her iki taraf da oldukça ilgili ve görüşmelerin gidişatından oldukça memnun" değerlendirmesinde bulundu. İki şirketin hangi ürün ya da platformlar üzerine çalışabilecekleri konusunda şu anda detayları konuştuklarını belirten Cingolani, "Bu yüzden biraz erken bir aşamadayız. Ancak çok önemli bir şey var; Leonardo'nun ürün portföyü, bizim 'payload' dediğimiz yani uçak üzerindeki elektronik sistemler ve sensör sistemleri, Baykar'ın ürettiği İHA'larla çok iyi bir uyum sağlayabilir. Bu potansiyel sinerji, gerçekten olağanüstü bir tamamlayıcılık sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRACAK

Roberto Cingolani, Leonardo olarak insansız sistemler üzerinde halihazırda bazı tecrübelerinin bulunduğunu vurguladı. Görüşmelerin yolunda gittiğini belirten Cingolani, "Leonardo olarak İHA'daki deneyimlerimizi, Baykar'ın dünya çapında birinci sınıf insansız platformlarıyla entegre etmek, gerçekten önemli bir ivme kazandırabilir. Bunun yanında, gelecekte insansız sistemler sadece belirli görevleri yerine getiren dronlar olarak değil aynı zamanda 6. nesil savaş uçaklarıyla işbirliği yapabilen sistemler olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla üzerinde çalıştığımız çok geniş bir perspektif mevcut" değerlendirmesinde bulundu.



6'NCI NESİL UÇAKTA İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ

İngıltere ve Japonya'dan ortaklarıyla geliştirmeye başladıkları GCAP 6. Nesil Uçak Projesi'nin, Türkiye'den veya başka yerlerden ortaklara açık olup olmadığı sorusu yöneltilen Cingolani, şu yanıtı verdi: "Proje, Leonardo, BAE Systems ve Mitsubishi arasında bir ortak girişim olarak başladı. Bu kararlar hükümetlerin inisiyatifindedir. Ancak biz, teknolojik ve endüstriyel sinerjiler, projeyi daha iyi bir şekilde geliştirmeye katkı sağlayacaksa diğer ortakların dahil edilmesi konusunda açık bir tavır sergiliyoruz. Bununla birlikte şirket olarak, 6. nesil savaş uçağı veya diğer teknolojilerin gelişimini hızlandırabilecek herkesle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda tamamen açık ve esnek bir yaklaşım içindeyiz."