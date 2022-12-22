Baykar’ın bu yılki gelirinin yüzde 98’i ihracattan

Bayraktar, Baykar'ın 2009'da Bayraktar TB2'nin ilk prototipini hayata geçirdiklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014'te de tüm dünyaya girdiği muharebelerde damgasını vuran, muharebelerde paradigmayı değiştiren Bayraktar TB2'i hayata geçirdik. Bugün 27 ülkeye ihracat başarısı göstermiş. 8 ülke dünya tarihinde belki ilk defa olacak şekilde bir marka ve modelin ismini vererek, 8 ülkenin halkı yardım kampanyası için para topladı. Baykar yaptığı ihracat sayesinde geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu oldu. Bütün 20 yıllık serüveninde gelirlerinin yüzde 75'inden fazlasını ihracattan elde etti. Bu yıl gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan geldi."

"AKINCI TİHA'DA 5 ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALADIK"

Selçuk Bayraktar, 2019'da Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracını, 6 tonluk Akıncı TİHA'yı uçurduklarını ve 2021'de de TSK'nın envanterine girdiğini anlatarak "Şu anda da 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanmış durumda. 6 tonluk bir platform. 6 kilogramdan başlıyor ve adım adım 6 tona giden bir serüven görüyorsunuz. Bunlar tüm elektronikleri, yazılımları, aksamı bizler, Türk mühendisler tarafından tasarlanmış platformlar." diye konuştu.