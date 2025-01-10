Bayraktar Kalkan DİHA, 54. testini de başarıyla tamamladı

Dünyanın sayılı İHA, SİHA ve DİHA üreticisi olan Baykar, Kalkan DİHA'nın yeni testini tamamladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kalkan DİHA'nın 54'üncü testinin gerçekleştirildiğini ve test kapsamında uzun menzil haberleşme yapıldığını açıkladı. Haberleşme menzili 100+ km üzerine çıktı.
#BayraktarKALKAN DİHA PT-5 | VTOL PT-5 🛫✈️🛬— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 10, 2025
✅ 54. Test Uçuşu | 54th Test Flight
✅ Uzun Menzil Haberleşme Testi | Long Range Communication Test
✈️ Haberleşme Menzili | Communication Range: 100+ km#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/kiNTJGgeQO