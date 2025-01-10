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Giriş Tarihi: 10.1.2025 15:18 Son Güncelleme: 10.1.2025 15:18

Bayraktar Kalkan DİHA, 54. testini de başarıyla tamamladı

Türkiye'nin yerli ve milli İHA, SİHA, DİHA'larının öncü üreticisi dünya devi Baykar, Kalkan DİHA'nın yeni testinin de başarıyla geçtiğini duyurdu.

Bayraktar Kalkan DİHA, 54. testini de başarıyla tamamladı

Dünyanın sayılı İHA, SİHA ve DİHA üreticisi olan Baykar, Kalkan DİHA'nın yeni testini tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kalkan DİHA'nın 54'üncü testinin gerçekleştirildiğini ve test kapsamında uzun menzil haberleşme yapıldığını açıkladı. Haberleşme menzili 100+ km üzerine çıktı.

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Bayraktar Kalkan DİHA, 54. testini de başarıyla tamamladı
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