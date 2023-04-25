Bayraktar TB2’ler bir ülkeye daha ihraç edildi: Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu!

Milli Teknoloji Hamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.