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Haberler Ekonomi Haberleri Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi: Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu!
Giriş Tarihi: 25.4.2023 22:47 Son Güncelleme: 25.4.2023 22:48

Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi: Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB-2 SİHA'ların bir ülkeye daha ihraç edildiğini açıkladı. Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bayraktar TB2’ler bir ülkeye daha ihraç edildi: Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu!

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki göz bebeği Bayraktar TB-2 SİHA'lar ihracat başarısını sürdürmeye devam ediyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Romanya, yüksek teknolojiye sahip #BayraktarTB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Bayraktar şu ifadelere yer verdi:

Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip BayraktarTB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı. BayraktarTB2 SİHA için şimdiye kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. BaykarTech
olarak Romanya ile birlikte AB üyesi 2 ülkeye, NATO üyesi 3 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Milli Teknoloji Hamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

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Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi: Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu!
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