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Giriş Tarihi: 10.11.2023 23:07 Son Güncelleme: 10.11.2023 23:16

Bayraktar TB3 SİHA 5. uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci devam ediyor. Milli SİHA’nın orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 5. uçuş testi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hande ERDEM
Bayraktar TB3 SİHA 5. uçuş testini başarıyla tamamladı

İNİŞ TAKIMLARINI KAPADI

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen yeni milli teknoloji hamlemiz Bayraktar TB3 SİHA, 5. test uçuşu kapsamında orta irtifada gerçekleştirdiği performans testi sırasında ilk kez iniş takımları kapalı şekilde uçtu. Milli SİHA, 6 saatlik başarılı uçuş testi sonucunda önemli bir eşiği daha atladı.

3. UÇUŞ TESTİNDE GÜÇLÜ LODOSA KARŞI 5 SAATLİK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla uçan Bayraktar TB3 SİHA, 4 Kasım'da Marmara bölgesini etkisini alan ve 130 kilometre hıza ulaşan güçlü lodos fırtınasının oluşturduğu zorlu hava koşullarına rağmen 3. uçuş testinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Milli SİHA, 8 Kasım'da yapılan 4. uçuş testinde ise 6 saat havada kalarak yüksek ve düşük hızlarda sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.

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Bayraktar TB3 SİHA 5. uçuş testini başarıyla tamamladı
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