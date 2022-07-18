Bayram bitti tatil devam

9 günlük bayram tatiliyle otellerini yüzde 100 dolduran turizmcilerin bayram sonrasında da yüzleri gülecek. Yüksek sezonun yaşandığı temmuzağustos aylarında sahil bölgeleri yüzde 80-90 doluluk oranlarıyla devam ederken, Antalya'da sezonun kasım sonuna kadar uzayacağı öngörülüyor. Otellerde dolulukların bölgelerine göre yüzde 20- 30'unu yerli, kalanı ise yabancı turist sağlıyor.Yabancı turistte özellikle İngiliz ve Almanların artan rezervasyon talepleri dikkat çekerken, üst segment Rus turistlerin de Türkiye ilgisi devam ediyor. Son dönemde Avrupa'dan Polonya, Güney Amerika'dan ise Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden talep artışının yaşandığına dikkat çeken turizmciler, pandemiyle birlikte son dakikanın arttığını, ani rezervasyon talepleriyle karşılaştıklarını vurguluyor.Bayram döneminde yer bulamayan yerli turistin bayram sonrası tatil planları yaptığını aktaran turizmciler, yerli turist talebinin ağustos sonuna kadar devam ettiğini vurguluyor. Turizmciler, "Temmuz-ağustos bizim için en yüksek sezon. Bu yıl özellikle yabancı turist talebi çok iyi gidiyor. Yerli turistin ise bayramla başlayan tatil talebi bayram sonrasında da devam ediyor. Ortalama 5 gün konaklayan yerli turist için her bütçeye uygun otel bulunuyor" diyor.Antalya'da 15 Temmuz itibarıyla gelen turist sayısı 5 milyon 250 bini geçti. Bu geçen yıla göre yüzde 125'lik bir artışa tekabül ediyor. Yurtdışından güçlü bir talep var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle biraz kayıp yaşadık. Ancak Almanya, İngiltere ve Polonya'dan talep 2019'un da üzerinde seyrediyor. Temmuzun ikinci yarısı, ağustos ve eylül doluluklarımız yüzde 90'larda... Ekimde bu oran biraz gerilese de sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını öngörüyoruz. Temmuz ve ağustosta dolulukların yüzde 15'i yerli turistten gelecek. Bu oran eylülde yüzde 10'ların altına düşer. Eğer pandemi ya da siyasi sebeplerle bir sorun yaşanmazsa bu yıl Antalya 12 milyonun üzerinde turist ağırlar.Bayram döneminde otellerimizin doluluk oranları yüzde 90'lardaydı. Bu oran temmuz ayı boyunca devam ediyor. Hatta ağustos-kasım arasında otellerimize çok büyük ilgi var. Gelen rezervasyonlara göre doluluklar yüzde 90'larda seyredecek. Son dönemde yabancı tur operatörlerinin Dubai-Türkiye, Yunanistan-Türkiye gibi turları uzak pazarların ülkemize talebini artırdı. Özellikle Uzakdoğu'dan ciddi bir talep var. Burada Tayland, Kore, Malezya, Hindistan ve Moğolistan dikkat çeken pazarlar... Yine Arjantin, Şili, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinden de ilgi arttı. Dolulukların yüzde 10'unu yerli turist sağlarken, kalanı yabancı turist oluşturuyor.Bayramda Dalaman bölgesindeki tüm oteller yüzde 100 doluydu. Bu talep ağustos sonuna kadar devam ediyor. Dolulukların yüzde 30'unu yerli turist, kalanını ise yabancılar sağlıyor. Ana pazarımız İngiltere. Bu yıl İngilizlerin Türkiye'ye yönelik talebi ciddi oranda arttı. İngiltere'yi Avrupa, Amerika ve Rusya takip ediyor. Mevcut resimde 2019 yılını ciro ve dolulukta yakaladık. Ancak gerçek resim eylül sonunda ortaya çıkacaktır. Eğer bir aksilik yaşanmaz ve talep bu şekilde devam ederse bu yılı güzel kapatırız.Bayram dönemi Bodrum'da dolu geçti. Temmuz doluluk ortalaması ise yüzde 90-95'lerde. Bu yıl Bodrum'da özellikle lüks segment otellere talep çok yüksek. Buradaki otellerin dolulukları ağustos ayında da yüzde 90'larda. 4-5 yıldızlı otellerde ise yüzde 60'larda seyrediyor. Ancak son dakika rezervasyonlarıyla yüzde 80'leri bulacağını öngörüyoruz. Otellerin doluluklarının yüzde 30'u yerli turistten, kalanı ise yabancıdan sağlanıyor. Bölgeye özellikle İngiliz ilgisi çok arttı. İngilizleri Almanlar ve Ortadoğu ülkeleri takip ediyor.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), salgın sonrasında gerçekleşen uçuş ve yolcu sayısıyla yeni bir rekora imza attı. Yaz sezonu ve bayram tatili yoğunluğunun birleştiği 17 Temmuz Pazar günü İSG, 582 sefer ve toplamda 101 bin 804 yolcu sayısı ile 2022'nin en yoğun gününü yaşadı. İSG, yolcu yoğunluğu bakımından 2022'nin rekorunu kırdı. İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attıklarını belirterek, "İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece üç ayda, dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6'yı aştı" ifadelerini kullandı. Yaz sezonunda hızlanan hava yolculuğundaki toparlanma Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rakamlarına da yansıdı. İSG 2022'nin ilk yarısında 13.7 milyon yolcu ağırladı.