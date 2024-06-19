Bayram güneş açtı: Güneş enerjisinin elektrikteki payı yüzde 44’ü aştı

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelini azami seviyede kullanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran'da güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payında tarihi rekor kırıldı. Rekoru duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bayramın ilk günü güneş enerjisinden elektrik üretiminde bir rekor kırdık. 16 Haziran'da gün içerisinde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 44'ü aşarak rekor kırdı" bilgisini verdi.Günün tamamında güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 16.05 olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Gün içinde bu oran yüzde 44'ün üzerine çıkarak bu alanda bir rekora imza atıldı. Yine günün tamamında yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi içindeki payı yüzde 63, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 78.4 olarak gerçekleşti" diye konuştu.Bakan Bayraktar, son olarak açıklanan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın kurul güç istatistiklerinde Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyanın ilk 11'ine girdiğini, Avrupa'da da 5'inci sırada olduğunu anımsatarak "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.Güneş enerjisinde yeni rekorlara ulaşmak için zaman zaman kapasite tahsisleri yaptıklarını kaydeden Bayraktar, "Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını, enerji dönüşümümüzde olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda temiz enerji yolculuğumuza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.