Bayram ikramiyeleri ödeniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerini ödemeye başladı. 3 bin lira olarak yatırılacak ikramiye tutarına zamma ilişkin düzenlemenin yasalaşmasıyla 1000 liralık ek ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara ikramiyeler dün yattı. 20, 21, 22'si olanlara bugün, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek. Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına ikramiyeler 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.

DUL VE YETİMLER DE YARARLANIYOR

Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre ikramiyeden faydalanacak. Eşten maaş alanlara yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.

15.5 MİLYON KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK

Bayram ikramiyesi kapsamında 15.5 milyon emekli ödeme alacak. Yasa değişikliği gerçekleşirse, bütçeye ek 28.4 milyar TL maliyet yansıyacak.



1.000 TL FARK NE ZAMAN YATACAK?

Kanun teklifinin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kalan 1.000 TL'lik emekli ikramiyesi fark ödemesi en kısa sürede hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Teklif bu hafta perşembe gününe kadar TBMM'de kabul edilmezse farkların ödenmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalacak.