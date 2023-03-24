Bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 milyon emekliye bir müjdeli haber daha geldi. En düşük emekli aylığının 5.500 liradan 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından emekliye bayram ikramiyesi de 1.100 liradan 2 bin TL'ye çıkarıldı. Konuya ilişkin yasal düzenleme dün Meclis'e sunulan torba yasa teklifine eklendi. İkramiyelere yapılan 900 liralık artışla Ramazan ve Kurban bayramında toplamda 4 bin lira ödenecek. Zamlı bayram ikramiyesi 17 Nisan'dan itibaren hesaplara yatacak.TBMM Başkanlığı'na sunulan 18 maddelik yasa teklifinin gelecek hafta salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifte bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 10. maddede "Bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 liraya yükseltilmesi öngörülmektedir" denildi. En düşük emekli aylığına ilişkin 11. maddede de, "Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7.500 liraya yükseltilmesi amaçlanmıştır" hükmüne yer verildi.Yasa teklifiyle geçici işçilere kıdem hakkı elde edecek şekilde uzun süre çalışma ve kıdemine göre kadroya yerleştirilme imkânı da sunuluyor. Böylece geçici işçilerin çalıştırıldıkları kurumlarda 12 aya kadar istihdamına imkân sağlanıyor. Geçici işçilerin çalışma sürelerine uzatma işlemleri doğrudan geçici işçiyi çalıştıran idarelerce yapılacak.11 ilde yaşanan depremde yardım için çalışan Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakârlık madalyası, yabancılara üstün fedakârlık nişanı verilecek. Muharip gaziler arasındaki aylık farkları gideriliyor. Milli mücadeleye iştirak eden ve İstiklal Madalyası verilen Türk vatandaşları ile Kore Harbi'nde fiilen savaşa katılanlara ve vefatları nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmadan tüm gazilere asgari ücretin net tutarında ödenecek.Elitaş, 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığının 7.500 liranın altında olduğunu söyledi. Elitaş, en düşük emekli aylığına yapılacak artıştan en çok SSK ve Bağ-Kur'luların yararlanacağını belirterek, "Bu sene EYT kapsamında emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT vatandaşımızdan da 5.500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7.500 TL'ye çıkmış olacak. En düşük emekli maaşı alanların, sosyal adalet anlayışı içerisinde daha yukarıya doğru çekilmesi durumudur. Seyyanen 2 bin TL ek ödeme düşünülmektedir" dedi. Elitaş 7.500 TL üzeri maaş alan emeklilere yeni zam yapılmayacağını belirterek, konunun manipüle edilmeye çalışıldığını söyledi.31 Aralık 2012 tarihi ve öncesi işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden yasanın yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmeyenler terkin edilecek. Kamu kurumlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabiplerin arasında ücret dengesi sağlanacak. Kamu kurumlarında çalışan doktorlarla ilgili ücret farkı ortadan kaldıracak.Elitaş, asgari ücret ve emeklilere Temmuz zammı konusunda, şunları söyledi: "1 Temmuz itibarıyla emekli vatandaşların durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme gündemimizde olacak. Asgari ücretle ilgili böyle bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını daha önce belirtmişti" diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis'te düzenlediği toplantıda teklifi anlattı. Bir saat sonra yeniden kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini aktaran Elitaş, "Cumhurbaşkanımıza bayram ikramiyeleriyle ilgili tasarrufumuz olup olmayacağını ifade ettik. 'İkramiyelerin 2'şer bin lira olması müjdesini kamuoyumuzla paylaşın' diye ifade ettiler" dedi.