Bayramda esnafa can suyu

RamazanBayramı öncesinde çarşı ve pazar hareketlendi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram alışverişlerinin 415 meslek dalını etkileyerek ekonomiye 100 ila 120 milyar TL arasında katkı sağlayabileceğini belirtti. Palandöken, "Her bayramda ve özel günlerde belirli bir ciroyu yakalıyorduk. Bu sefer beklentimiz biraz daha yüksek. Çünkü yapılacak alışveriş çeşitlendirildiğinde, yaklaşık 415 meslek dalını kapsayacak şekilde 100-120 milyar liralık bir ciro bekliyoruz. Bu miktar, esnafın yaralarını saracak bir seviyeye ulaşabilir. Enflasyonda düşüş bekleniyor. Mevsimlerin değişmesi nedeniyle ayakkabı ve hazır giyim sektörlerinde stoklar eritilemedi. Bu yüzden tüm umudumuz bayram alışverişine yöneldi" dedi.