Bayramda hava yolu rekoru! İşte rakamlar...

MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI'NDA DA REKOR KIRILDI

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise bin 453 uçak trafiği gerçekleştiğini dile getiren Uraloğlu, ilgili tarih aralığında 224 bin 972 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 20 Haziran tarihinde 26 bin 762 yolcu ile 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldığının da bilgisini verdi. Uraloğlu, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde bin 705 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 285 bin 43 yolcuya hizmet verildiğini ifade ederken, bu havalimanında da 17 Haziran tarihinde 31 bin 728 yolcu ile 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.