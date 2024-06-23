Bayramda otoyollardan 21 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprülerden toplam 21 milyon 67 bin 377 aracın geçiş yaptığını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyolların Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz hizmet verdiğini anımsatan Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasında bu otoyollardan toplam 13 milyon 413 bin 68 aracın geçiş yaptığını söyledi. 14-21 Haziran tarihleri arasında Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan geçiş yapan araç sayısının 2 milyon 52 bin 782 olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul- Ankara Otoyolu'nu ise 4 milyon 133 bin 874 aracın kullandığını kaydetti. Uraloğlu, "14-21 Haziran tarihleri arasında Adana Otoyolumuzdan 1 milyon 200 bin 182, Mersin Otoyolumuzdan 1 milyon 104 bin 841, Çeşme-İzmir- Aydın Otoyolumuzdan da 1 milyon 587 bin 79 araç geçişi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 779 bin 809, Fatih Sultan Mehmet Köprümüzü ise toplamda 975 bin 60 araç kullandı. Bu sürede 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarından da toplam 1 milyon 579 bin 441 araç geçişi oldu" diye konuştu. Uraloğlu, "Projelerimiz sayesinde vatandaşlarımız bayramda sevdiklerine kavuştular" dedi.