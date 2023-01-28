Bazı atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan metne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çetin, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin ve Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver atandı.

Vergi müfettişliklerine, Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal'ın, Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan'ın, Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul'un ve Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz'ın ataması yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol görevinden alındı.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Adem Koyuncu, Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Adana Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Ümit Güner, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Yüksel Duman, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Serdar Şahin, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığına Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığına Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin getirildi.

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığına Ramazan Yaşar, Edirne Vergi Dairesi Başkanlığına Güngör Gönültaş, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Selahattin Atabek, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına Mehmet Tarık Törer, Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Rıza Bilgiç, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Ömer Alanlı, Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Osman Eşgin, Konya Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Recep Bora, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına Ahmet Balıkçı, Manisa Vergi Dairesi Başkanlığına İbrahim Koç, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Mustafa İnceçayır, Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına Metin Uzun, Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına İlhan Akçay, Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığına Seyit Tekin, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığına Ahmet Günçavdı, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Mustafa Taşkıran atandı.

Kamu İhale Kurulu üyeliğine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sancarbaba getirildi.