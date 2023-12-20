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Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:24

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı.

AA
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" konulu duyuru yayımlandı.

Buna göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 27 Aralık saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
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