BBVA Garanti’de ısrarlı

Faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ana pazar olarak belirlediği Türkiye ekonomisinin gücüne inanarak varlığını artırma kararı alan İspanyol devi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), dün bu kararlığını net bir biçimde ortaya koyan tarihi bir adım attı. Garanti Bankası'nın yüzde 49.85'ine sahip olan BBVA, halka açık olan yüzde 50.15 oranındaki hisse için Kasım 2021'de 12.2 lira olarak belirlediği çağrı fiyatını yükseltirken, süreci de uzattı.BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan payları için gönüllü pay alım teklifinde hisse başı fiyatı yüzde 23 artırarak 12.20 liradan 15 liraya yükseltti. Garanti Bankası hisseleri geçen haftayı 14.19 liradan tamamlamıştı. BBVA 4 Nisan'da başladığı ve 29 Nisan'da tamamlanacağını duyurduğu çağrı sürecini de 18 Mayıs'a kadar uzattı.Açıklamada yeni ile eski teklif arasındaki 2.8 lira farkının, yeni fiyat açıklanmadan önce satmaya karar veren yatırımcılara da ödeneceğini belirtti. Garanti'de 4 Nisan'da başlanan çağrıda şimdiye kadar 29 yatırımcıdan 2 milyon 705 bin adet hisse alınmıştı. Sermayesi 4.2 milyar TL olan Garanti Bankası'nda halka açık hisseler için yapılacak çağrı işleminin büyüklüğü dünkü fiyat güncellemesi ile 25.7 milyar liradan 31.6 milyar liraya ulaştı. Bankanın piyasa değeri de 51.2 milyar TL'den 63 milyar liraya yükseldi.BBVA, Garanti'de 12.20 liradan çağrı yapacağını açıkladığı 15 Kasım 2021 öncesi hisse fiyatı borsada 10.58 liradan işlem görüyordu. Böylece bankanın değeri, çağrı fiyatlarının açıklanmasının ardından yüzde 50'ye yakın yükseldi. Garanti Bankası hisseleri dün de borsada yüzde 5.5 yükselerek çağrı fiyatına ulaştı. 31.6 milyar TL yabancı bir yatırımcının Türkiye'de bir şirket için tek seferde gerçekleştireceği en büyük işlem olacak. Tüm ortakların çağrıya uyması durumunda BBVA'nın 2011'den bu yana Garanti Bankası hisseleri için ödediği toplam bedel 51 milyar lira ile (yaklaşık 12 milyar dolar) çıkacak.BBVA kasım ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin grubun ana pazarlarından biri olduğuna işaret etmişti. BBVA Ekonomik Araştırmalar Birimi de uzun vadede Türkiye ekonomisinin güçlü olacağı değerlendirmesinde bulunurken, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.Kasım 2010: % 24.89 hisse 5.9 milyar dolarKasım 2014: % 14.89 hisse 2.5 milyar dolarŞubat 2017: % 9.95 hisse 920 milyon dolarMayıs 2022: % 50.15 hisse 2.2. milyar dolarGARANTI BBVA, yılın ilk çeyreğinde net kârını yüzde 227 artırarak 8 milyar 262 milyon liraya çıkardı. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Global ve yerel ekonomide belirsizliklerin ve risklerin arttığı zorlu dönemde hem Türkiye bankacılık sektörü hem de Garanti BBVA dayanıklılığını kanıtlamaya devam ettir" dedi. Özel bankalar arasında tüketici kredilerinde lider konumda bulunduklarına değinen Baştuğ, "Toplam işyeri cirosu ve toplam kredi kartı cirosunda en yüksek pazar payı bize ait. 2022'nin ilk çeyreğini oldukça güçlü bir finansal performans ve yarım milyonu aşan net müşteri artışı ile tamamladık. Teknolojiye yaptığımız sürekli ve kesintisiz yatırımlarla, tüm kanallarda kolay, erişilebilir ve kişiye özel bankacılık işlem ve hizmetlerini içeren tam kapsamlı, bütünleşik bir bankacılık platformu sunmak amacıyla çalışıyoruz" diye konuştu.