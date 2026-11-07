Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri BBVA ve Garanti BBVA COP31’de 60’ı aşkın etkinliğin ev sahibi
Giriş Tarihi: 07.11.2026

BBVA ve Garanti BBVA COP31’de 60’ı aşkın etkinliğin ev sahibi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BBVA ve Garanti BBVA COP31’de 60’ı aşkın etkinliğin ev sahibi
  • ABONE OL
COP31 Zirvesi'nde, BBVA ve Garanti BBVA da Küresel Bankacılık Partnerleri olarak yer alacak. BBVA ve Garanti BBVA pavilyonu, COP31'in Yeşil Bölgesi'ndeki İklim Finansmanı Merkezi'nde yer alacak. Bu kapsamda 60'ı aşkın panelin yanı sıra yuvarlak masa toplantılarına ve sektörel buluşmalara ev sahipliği yapması beklenen pavilyon, iş dünyası ve finans çevrelerinden temsilcileri, yatırımcıları, teknoloji şirketlerini, akademisyenleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir buluşma noktası olacak. Pavilyonda gerçekleşecek panel, söyleşi ve yuvarlak masa toplantılarında BBVA ve Garanti BBVA'nın müşterileri ile hayata geçirdiği projeler, yenilikçi finansman modelleri ve iyi uygulamalar paylaşılacak. Türkiye'de enerji yatırımları, sanayide karbon risklerinin yönetimi ve iklim risklerine dayanıklı turizm gibi başlıklarda yatırım ihtiyaçları ve çözüm yolları tartışılacak. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmaya katkı sağlayacak güçlü işbirliklerinin temellerini atmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
BBVA ve Garanti BBVA COP31’de 60’ı aşkın etkinliğin ev sahibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA