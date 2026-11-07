BBVA ve Garanti BBVA COP31’de 60’ı aşkın etkinliğin ev sahibi

Zirvesi'nde, BBVA ve Garanti BBVA da Küresel Bankacılık Partnerleri olarak yer alacak. BBVA ve Garanti BBVA pavilyonu, COP31'in Yeşil Bölgesi'ndeki İklim Finansmanı Merkezi'nde yer alacak. Bu kapsamda 60'ı aşkın panelin yanı sıra yuvarlak masa toplantılarına ve sektörel buluşmalara ev sahipliği yapması beklenen pavilyon, iş dünyası ve finans çevrelerinden temsilcileri, yatırımcıları, teknoloji şirketlerini, akademisyenleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir buluşma noktası olacak. Pavilyonda gerçekleşecek panel, söyleşi ve yuvarlak masa toplantılarında BBVA ve Garanti BBVA'nın müşterileri ile hayata geçirdiği projeler, yenilikçi finansman modelleri ve iyi uygulamalar paylaşılacak. Türkiye'de enerji yatırımları, sanayide karbon risklerinin yönetimi ve iklim risklerine dayanıklı turizm gibi başlıklarda yatırım ihtiyaçları ve çözüm yolları tartışılacak. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmaya katkı sağlayacak güçlü işbirliklerinin temellerini atmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör