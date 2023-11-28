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Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:27 Son Güncelleme: 28.11.2023 09:27

BDDK kararları Resmi Gazete'de

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
BDDK kararları Resmi Gazete’de

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verdi.

BDDK'nin, söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bankaya kredi ve banka kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşması yapmasına ilişkin izin verildi.

Söz konusu kararlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındı.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank AŞ'nin niteliğinin katılım bankası olarak değiştirilmesine izin verdi.

BDDK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Adabank'a, katılım fonu kabulü ile finansal kiralama işlemleri konularında faaliyette bulunma izni verilirken, bankanın mevduat kabulü izni iptal edildi.

Söz konusu kararlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

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BDDK kararları Resmi Gazete'de
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