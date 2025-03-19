BDDK’dan açıklama: Bankaların kredi sınır oranları belirlendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ hariç olmak üzere, kalkınma ve yatırım bankalarının vereceği kredi sınırı oranlarının yeniden belirlendiği öğrenildi.

BDDK'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 77 nci ve 93 üncü maddelerine ve 21/12/2023 tarihli ve 32406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 17 nci maddesine dayanılarak;

- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile İller Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta; bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermaye tutarlarına oranı aşağıdaki tabloda kaldıraç oranı düzeyine karşılık gelen oranı aşmamasına,

29 01/01/2020 tarihinden sonra kurulan ve ay sonları için konsolide olmayan bazda hesaplanan kaldıraç oranı yüzde on veya daha fazla olan kalkınma ve yatırım bankaları açısından, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren beş yıl boyunca, birinci maddedeki kredi sınırı oranlarının beş puan azaltılmış olarak uygulanmasına,

- Yukarıda belirtilen sınırlar hakkında, Yönetmeliğin risk gruplarının belirlenmesine, risk tutarının hesaplanmasına, kredi sınırlarına tabi olmayan işlemlere, kredi sınırlarının raporlanmasına, sınırlara uyumsuzluğa ve aşımların giderilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına,

- Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası dışında kalan ve banka ihtiyarında olmayan sebepler ile sınırlarda aşım oluşması halinde, söz konusu aşım tutarlarının Kurumca belirlenecek süre zarfında giderilmesine ve bu süre zarfında aşım nedeniyle banka hakkında idari para cezası uygulanmamasına,

- Bankaların dahil oldukları risk gruplarına kullandırdıkları krediler hariç, üç yıldan uzun vadeli kullandırılan proje veya yatırım kredileri ile finansman sağlamak amacıyla edinilen ortaklık paylarının bu Karar kapsamında kredi sınırlamalarına tabi olmamasına,

- İşbu Karar tarihi itibarıyla 1 inci maddede yer alan sınırlara ilişkin aşım bulunması halinde, oluşan bu aşım tutarlarının; 31/12/2025 tarihine kadar yüzde onunun, 31/12/2026 tarihine kadar yüzde otuzunun, 31/12/2027 tarihine kadar yüzde altmışının ve 31/12/2028 tarihine kadar yüzde yüzünün giderilmesine, 2 nci maddede yer alan sınırlarda aşım bulunması halinde bu aşımların bir yıl içerisinde giderilmesine,

- Yukarıda belirtilen sürelerin uzatılması ve muafiyetlerin değiştirilmesi hususlarında Başkanlık Makamının yetkili kılınmasına,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. "