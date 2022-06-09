BDDK’dan bireysel kredilere fren! Tüketici kredilerine vade sınırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın GES'i duyurmasının ardından ikinci hamle de bankacılık sektöründen geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

BDDK, tüketici kredilerine ve kredi kartı harcamalarına sınırlama getirecek adım attı. Tüketici kredilerinde vadeler kısaltılırken, kredi kartlarında ise asgari ödeme miktarı artırıldı.

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ASGARİ ÖDEME TUTARI YÜKSELDİ

Limiti 25 bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirledi. BDDK'dan yapılan açıklamada devam eden çalışmalar kapsamında, konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılacağı belirtildi.

Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirileceği belirtilerek, "Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması, yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır" denildi.





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