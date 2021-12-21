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Giriş Tarihi: 21.12.2021 00:23 Son Güncelleme: 21.12.2021 00:46

Son dakika! BDDK'dan kur manipülasyonuna yakın takip: Suç duyurusunda bulunulacak

AA
Son dakika! BDDK’dan kur manipülasyonuna yakın takip: Suç duyurusunda bulunulacak

Son dakika haberleri: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.

Son dakika haberleri: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika! BDDK'dan kur manipülasyonuna yakın takip: Suç duyurusunda bulunulacak
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