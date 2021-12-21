Son dakika! BDDK’dan kur manipülasyonuna yakın takip: Suç duyurusunda bulunulacak

Son dakika haberleri: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.