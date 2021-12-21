Son dakika! BDDK’dan kur manipülasyonuna yakın takip: Suç duyurusunda bulunulacak

Son dakika haberleri: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.