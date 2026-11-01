BDDK’dan fon iddialarına yalanlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurum ve Başkan Şahap Kavcıoğlu hakkında sosyal medya platformları ile bazı mecralarda yayımlanan iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten BDDK, söz konusu paylaşımların hiçbir hukuki ve fiili dayanağının bulunmadığını bildirdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, BDDK ve Başkan Kavcıoğlu hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Söz konusu paylaşımlarda kurumumuz ve başkanımız hakkında ileri sürülen iddialar bütünüyle asılsız olup hiçbir hukuki ve fiili dayanağa sahip değildir." ifadeleri kullanıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

BDDK, kurumun görev ve yetkilerinin ilgili mevzuatla açık biçimde belirlendiğini vurguladı. Açıklamada, söz konusu süreçte kurumun üstlendiği rol ve sorumlulukların da yasal düzenlemelerle çizilen çerçeveyle sınırlı olduğu kaydedildi. Kurum, sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların kamuoyunda yanlış değerlendirmelere yol açtığını ve ilgili kurumların çalışmalarını olumsuz etkilediğini savundu. Açıklamada, kurumun ve başkanının itibarını hedef alan paylaşımların dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Kurumumuz ve başkanımızı mesnetsiz ithamlarla hedef alan dezenformasyon niteliğindeki bu tür paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmanın yanı sıra sürecin yetkili kurum ve kuruluşlarca sağlıklı şekilde yürütülmesini de sekteye uğratmaktadır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör