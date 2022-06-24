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Giriş Tarihi: 24.6.2022 09:48 Son Güncelleme: 24.6.2022 09:48

Konut kredileri faiz oranı düştü mü, son durum ne, yeni karar nedir? BDDK’dan yeni karar: İşte konut kredisi faiz oranları 2022

Konut kredileri faiz oranı düştü mü, son durum ne, yeni karar nedir? BDDK’dan yeni karar: İşte konut kredisi faiz oranları 2022

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerinde yeni bir karar aldığını duyurdu. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde değer oranı değiştirildi. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni düzenleme ile ilgili detayları merak ediyor. “Konut kredileri faiz oranı düştü mü, son durum ne, yeni karar nedir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte BDDK’nın konut kredisi kararı ve detaylar...

BDDK Konut kredisi ile ilgili uygulamaya geçirdiği yeni düzenleme ile gündeme geldi. Kredi değerleri yenilenirken bu düzenlemeyle beraber değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacağı kaydedildi. Bu noktada "Konut kredileri faiz oranı düştü mü, son durum ne, yeni karar nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Gerek piyasa takipçileri gerekse konut satın almak isteyen vatandaşlar yeni düzenlemenin detaylarını merak ediyor. İşte BDDK'dan konut kredilerine ilişkin yeni karar...

Son dakika: BDDK’dan konut kredisi kararı! İşte yeni oranlar...

KONUT KREDİLERİNDEKİ YENİ KARAR NEDİR?

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) "Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine, Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

BDDK'DAN YENİ DÜZENLEME

Karar ile, 9 Haziran 2022 tarihinde Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler kapsamında BDDK web sitesinden kamuoyuna duyurulduğu üzere konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. Alınan Karar ile 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.

Buna göre; Enerji sınıfı1 A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için %90, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %70, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL, konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için %90, konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için %70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %50, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL oldu. Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

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Konut kredileri faiz oranı düştü mü, son durum ne, yeni karar nedir? BDDK’dan yeni karar: İşte konut kredisi faiz oranları 2022
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