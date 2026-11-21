BDDK
, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını limitlere göre yeniden belirledi. Kart limiti 100 bin TL ve altında olanlar dönem borcunun yüzde 20'sini, 100 bin-200 bin TL arasında olanlar yüzde 30'unu, 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 40'ını asgari olarak ödeyecek. Konut
kredilerinde de birden fazla evi olanlara kredi sınırı getirildi. Buna göre kişinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunması halinde, konutun değerine göre hesaplanan azami kredi tutarı yüzde 75 düşürülecek. Hisseli tapularda yüzde 50 ve daha az paya sahip olunan konutlar, ikiden fazla konutta hisseli mülkiyet bulunması durumu hariç, konut sayısına dahil edilmeyecek. Kentsel dönüşüm
nedeniyle riskli ilan edilerek yıkılan veya yıkım kararı alınan konutlardan ise yalnızca biri konut sahipliği hesabının dışında tutulacak. Düzenleme, konut alımı ve taşıt kredileri dışındaki konut teminatlı kredileri de kapsıyor.