Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri BDDK'dan yönetmelik değişikliği
Giriş Tarihi: 9.9.2023 11:48

BDDK'dan yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA
BDDK’dan yönetmelik değişikliği

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
BDDK'dan yönetmelik değişikliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA