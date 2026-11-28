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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Başkanlığı'na Yusuf Kenan Bağır getirildi. Karara göre, Mahmut Esfa Emek de BDDK üyesi oldu. Dr. Bağır, Haziran 2021'den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü, Mart 2024'ten itibaren ise Bankalararası Kart Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Orhan Çelik atandı. Ankara Üniversitesi mezunu olan Çelik, Türkiye'de muhasebe ve denetim standartlarının oluşturulmasına yönelik kamu kurumlarında görev yaptı.