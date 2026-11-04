Bebekler için boğulma riski taşıyor! Bakanlıktan diş kaşıyıcı için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, bebekler için üretilen Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı hakkında toplatma kararı aldı. Yapılan incelemelerde, ürünün çocuklarda boğulmaya neden olabilecek güvenlik riskleri taşıdığı belirlendi.

Bakanlık tarafından yayımlanan 30 Ekim 2026 tarihli ve 2026100006 bildirim numaralı duyuruya göre, Gerçek Kozmetik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sunulan Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı güvensiz ürün olarak değerlendirildi.