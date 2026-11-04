Bebekler için boğulma riski taşıyor! Bakanlıktan diş kaşıyıcı için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, bebekler için üretilen Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı hakkında toplatma kararı aldı. Yapılan incelemelerde, ürünün çocuklarda boğulmaya neden olabilecek güvenlik riskleri taşıdığı belirlendi.
Bakanlık tarafından yayımlanan 30 Ekim 2026 tarihli ve 2026100006 bildirim numaralı duyuruya göre, Gerçek Kozmetik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sunulan Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı güvensiz ürün olarak değerlendirildi.
TS EN 71-1 STANDARDINA UYGUN BULUNMADI
P0656 model/seri/parti numarasını taşıyan ürünün, TS EN 71-1 standardında belirtilen fiziksel ve mekanik özellikleri karşılamadığı tespit edildi.
Yapılan değerlendirmede, söz konusu uygunsuzluğun çocuklarda ağız ve burun dışından solunum yolunun tıkanmasına, dolayısıyla boğulma riskine yol açabileceği belirtildi.
PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI ALINDI
Tespit edilen güvenlik riski nedeniyle Bambino Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı için piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması kararı alındı. Önlem tarihi ise 2 Eylül 2026 olarak açıklandı.
Türkiye menşeli ürünün üretici ve tedarikçi firma bilgileri şöyle:
Karar, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında alındı.