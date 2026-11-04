Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bebekler için boğulma riski taşıyor! Bakanlıktan diş kaşıyıcı için toplatma kararı
Giriş Tarihi: 04.11.2026 08:52 Son Güncelleme: 04.11.2026 09:03

Bebekler için boğulma riski taşıyor! Bakanlıktan diş kaşıyıcı için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı'nın çocuklarda boğulma riski oluşturabileceğini belirleyerek ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi. P0656 model numaralı ürünün, TS EN 71-1 standardında belirtilen fiziksel ve mekanik güvenlik şartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bebekler için boğulma riski taşıyor! Bakanlıktan diş kaşıyıcı için toplatma kararı
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, bebekler için üretilen Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı hakkında toplatma kararı aldı. Yapılan incelemelerde, ürünün çocuklarda boğulmaya neden olabilecek güvenlik riskleri taşıdığı belirlendi.

Bakanlık tarafından yayımlanan 30 Ekim 2026 tarihli ve 2026100006 bildirim numaralı duyuruya göre, Gerçek Kozmetik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sunulan Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı güvensiz ürün olarak değerlendirildi.

TS EN 71-1 STANDARDINA UYGUN BULUNMADI

P0656 model/seri/parti numarasını taşıyan ürünün, TS EN 71-1 standardında belirtilen fiziksel ve mekanik özellikleri karşılamadığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirmede, söz konusu uygunsuzluğun çocuklarda ağız ve burun dışından solunum yolunun tıkanmasına, dolayısıyla boğulma riskine yol açabileceği belirtildi.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI ALINDI

Tespit edilen güvenlik riski nedeniyle Bambino Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı için piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması kararı alındı. Önlem tarihi ise 2 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Türkiye menşeli ürünün üretici ve tedarikçi firma bilgileri şöyle:

  • Firma: Gerçek Kozmetik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Adres: Eski Üsküdar Cad. Ural Sok. No:11/2 Zümrütevler/Maltepe/İstanbul
  • Marka: Bambino
  • Ürün: Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı
  • Model/Seri/Parti No: P0656
  • Menşei: Türkiye
  • Alınan önlem: Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma

Karar, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE #TİCARET BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebekler için boğulma riski taşıyor! Bakanlıktan diş kaşıyıcı için toplatma kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA