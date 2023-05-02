Bedava doğalgaz müjdesi gerçek oldu! İlk faturalar geldi! ’Adam ödedi, yaparsa Erdoğan yapar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz müjdesi sonrasında doğalgaz faturalarına "0 TL" yansıtıldığını gösteren faturaları sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar "Adam ödedi", "Yaparsa Erdoğan yapar" notlarını düşerek teşekkür etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde 20 Nisan 2023'te doğalgaz ile ilgili müjdeleri duyurdu. Başkan Erdoğan, ilk bir ay konutlarda doğalgazın ücretsiz olacağını, bir yıl boyunca da mutfak ve ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz yapılacağını açıkladı.
"ADAM ÖDEDİ" NOTUYLA DOĞALGAZ FATURALARINI PAYLAŞTILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ay boyunca evlerde ücretsiz doğalgaz müjdesi ise yerine getirildi. Mayıs ayı başında doğalgaz faturaları "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmış. Karadeniz gazımız hayırlı olsun'' notu ile kesilmeye başlandı.
Bazı vatandaşlar bir aylık ücretsiz doğalgaz için "0 TL" yansıtılan doğalgaz faturalarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarda doğalgaz faturalarıyla birlikte vatandaşlar "Adam ödedi", "Yaparsa Erdoğan yapar" notlarını düşerek teşekkür de etti.