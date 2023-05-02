Bedava doğalgaz müjdesi gerçek oldu! İlk faturalar geldi! ’Adam ödedi, yaparsa Erdoğan yapar’

"ADAM ÖDEDİ" NOTUYLA DOĞALGAZ FATURALARINI PAYLAŞTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ay boyunca evlerde ücretsiz doğalgaz müjdesi ise yerine getirildi. Mayıs ayı başında doğalgaz faturaları "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmış. Karadeniz gazımız hayırlı olsun'' notu ile kesilmeye başlandı.