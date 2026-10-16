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Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:06 Son Güncelleme: 16.10.2026 15:11

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 28 gün eğitim iddiasına açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı yönündeki iddialara yönelik açıklamada bulundu.

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AA Ekonomi
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 28 gün eğitim iddiasına açıklama geldi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esaslarının aynen devam ettiğini açıkladı.

"YENİ BİR KARAR BULUNMUYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.

Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

BEDELLİ ASKERLİKTE MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDİYOR

DMM'nin açıklamasına göre, bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik kesinleşmiş yeni bir karar bulunmuyor. Mevcut yasal düzenlemeler ve uygulama esasları geçerliliğini koruyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BEDELLİ ASKERLİK #DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ

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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 28 gün eğitim iddiasına açıklama geldi
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