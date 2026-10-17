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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu

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Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Bayrakdar, Ocak 2019'dan bu yana Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürütüyordu. Öte yandan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı, yerine Pervin Oymak getirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray atandı. Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim getirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
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Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
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