Benzin fiyatı güncel liste: 26 Haziran bugün akaryakıt fiyatları, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim var mı?

Benzin fiyatları ve akaryakıt fiyatları yılın başından beri tüm dünyada araç sahiplerinin öncelikli konusu oldu. Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artış gösteren akaryakıt fiyatları bugün de akaryakıt fiyatları, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuyla inceleniyor. Benzine zam veya indirim var mı diye merak edenler, istasyonlara gitmeden önce güncel fiyat listesini internetten araştırıyor. İşte 26 Haziran güncel benzin fiyatları listesi…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Son olarak 23 Haziran Perşembe günü benzin grubunda 25 kuruş indirim uygulandı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı. Bugün de akaryakıt ve benzin fiyatlarında bir indirim veya zam söz konusu olmadı.