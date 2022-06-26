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Giriş Tarihi: 26.6.2022 08:43 Son Güncelleme: 26.6.2022 10:13

Benzin fiyatı güncel liste: 26 Haziran bugün akaryakıt fiyatları, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim var mı?

Benzin fiyatı güncel liste: 26 Haziran bugün akaryakıt fiyatları, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim var mı?

Benzin fiyatı güncel liste araç sahiplerinin gündem konusu halini alırken vatandaşlar bugün benzine zam geldi mi, indirim var mı, akaryakıt fiyatları nasıl oldu diye araştırma yapıyor. Güncel fiyat listesi ve son durum 26 Haziran bugün akaryakıt fiyatları, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL gibi sorularla inceleniyor. Akaryakıt fiyatları hareketliliği vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Peki bugün bugün akaryakıt, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il akaryakıt fiyatları…

Benzin fiyatları ve akaryakıt fiyatları yılın başından beri tüm dünyada araç sahiplerinin öncelikli konusu oldu. Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artış gösteren akaryakıt fiyatları bugün de akaryakıt fiyatları, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuyla inceleniyor. Benzine zam veya indirim var mı diye merak edenler, istasyonlara gitmeden önce güncel fiyat listesini internetten araştırıyor. İşte 26 Haziran güncel benzin fiyatları listesi…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Son olarak 23 Haziran Perşembe günü benzin grubunda 25 kuruş indirim uygulandı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı. Bugün de akaryakıt ve benzin fiyatlarında bir indirim veya zam söz konusu olmadı.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İSTANBUL BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,26 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL

İZMİR BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,37 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL

ANTALYA BENZİN FİYATI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,55 TL

Antalya'da motorin litre fiyatı 30,28 TL

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Benzin fiyatı güncel liste: 26 Haziran bugün akaryakıt fiyatları, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim var mı?
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