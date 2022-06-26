Benzin fiyatı güncel liste: 26 Haziran bugün akaryakıt fiyatları, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim var mı?

Benzin fiyatları ve akaryakıt fiyatları yılın başından beri tüm dünyada araç sahiplerinin öncelikli konusu oldu. Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artış gösteren akaryakıt fiyatları bugün de akaryakıt fiyatları, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuyla inceleniyor. Benzine zam veya indirim var mı diye merak edenler, istasyonlara gitmeden önce güncel fiyat listesini internetten araştırıyor. İşte 26 Haziran güncel benzin fiyatları listesi…
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Son olarak 23 Haziran Perşembe günü benzin grubunda 25 kuruş indirim uygulandı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı. Bugün de akaryakıt ve benzin fiyatlarında bir indirim veya zam söz konusu olmadı.
GÜNCEL LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL
İZMİR BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 27,37 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL
ANTALYA BENZİN FİYATI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,55 TL
Antalya'da motorin litre fiyatı 30,28 TL