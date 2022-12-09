BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor! Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

FİYATLAR 8. KEZ DEĞİŞİYOR

Brent petrol tarafındaki bu düşüş sonrası son 2 haftada 7 kez değişen akaryakıt pompa fiyatları için indirim bekleniyor. Dün benzin fiyatı için 2,15 TL, motorin fiyatları için ise 1,88 TL indirim gerçekleşti. Şimdi de benzin fiyatları için 10 Aralık 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatları cephesinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.