BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor! Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Son dakika haberi...Akaryakıt fiyatları için indirimler devam ediyor. Dün yapılan indirim sonrası akaryakıt litre fiyatları 9 ay önceki rakamlara geri döndü.
BRENT PETROL YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Geçtiğimiz gün 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol varil fiyatı, dün yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 78,72 dolar düzeyini gördü. Böylece, brent petrol 3 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesine geriledi.
FİYATLAR 8. KEZ DEĞİŞİYOR
Brent petrol tarafındaki bu düşüş sonrası son 2 haftada 7 kez değişen akaryakıt pompa fiyatları için indirim bekleniyor. Dün benzin fiyatı için 2,15 TL, motorin fiyatları için ise 1,88 TL indirim gerçekleşti. Şimdi de benzin fiyatları için 10 Aralık 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatları cephesinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
BENZİN-MAZOT İNDİRİMİ SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul
Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,05 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,21 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 18,32 TL
Motorin fiyatı: 21,28 TL