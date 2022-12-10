BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Depoda 173 TL’ye varan indirim!

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN GELEN PEŞ PEŞE İNDİRİM

Ancak son dönemde Brent petrol 76 dolar civarına gerilerken, benzine 3 gün içerisinde iki kez indirim uygulandı.

Bu kapsamda benzine, 8 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL ve 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş indirim yansıtılması kararlaştırıldı.