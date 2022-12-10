BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Depoda 173 TL’ye varan indirim!

Son dakika haberi...Brent petrol tarafında yaşanan düşüşlerin ardından son 2 haftada akaryakıt pompa fiyatları 7 kez değişti. Bu hafta benzin fiyatlarında yaşanan 2 lira 88 kuruşluk indirimin ardından 60 litrelik deposu bulunan araca alınacak benzini bin 210 liradan, bin 37 liraya kadar indirdi.
Savaşın bir etkisi olarak görülen akaryakıt fiyatındaki dalgalanmalar, her geçen gün yeni bir gündem oluşturuyor.
Akaryakıt fiyatlarına bir yıl içinde birçok kez zam gelirken son dönemde ise indirimler dikkat çekiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN GELEN PEŞ PEŞE İNDİRİM
Ancak son dönemde Brent petrol 76 dolar civarına gerilerken, benzine 3 gün içerisinde iki kez indirim uygulandı.
Bu kapsamda benzine, 8 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL ve 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş indirim yansıtılması kararlaştırıldı.
BENZİN LİTRE FİYATI DEPOYA NASIL YANSIDI?
Böylelikle 60 litrelik deposu bulunan bir araca alınacak benzine 3 gün önce ödenen rakam bin 210 lirayken, bu rakam bugün itibarıyla bin 37 liraya kadar geriledi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin fiyatı: 17,42 TL
Motorin fiyatı: 21,05 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 17,63 TL
Motorin fiyatı: 21,21 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 17,61 TL
Motorin fiyatı: 21,28 TL