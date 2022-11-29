BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için haftanın 2. indirimi geliyor!

Son dakika haberleri…Benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası yeniden belirleniyor. Akaryakıt fiyatları haftanın 2. indirimi ile tekrar düşecek. Geçen hafta üst üste 4 indirim gelen akaryakıt fiyatları bu haftaya da indirim ile başladı. Brent petrol cephesinde yaşanan düşüşler, OPEC+ grubunun toplantısının sonucu ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına bağlı olarak petrol fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor.
PETROL FİYATLARI 11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Petrol fiyatları, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı ülke genelindeki protestoların etkisiyle dün 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Dün uluslararası piyasalarda 81,71 dolara kadar gerileyen brent petrol varil fiyatı, 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüşlerle indirimlerin devam edeceği bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre bu gece yarısı itibarıyla çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk bir indirim daha gelecek.
RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT UYGULAMASI
G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeleri devam ediyor. Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışan grup henüz resmi bir karar alamadı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:
Motorin fiyatları
İstanbul 23,03 TL
Ankara 23,17 TL
İzmir 23,23 TL
Benzin fiyatları
İstanbul 20,17 TL
Ankara 20,33 TL
İzmir 20,33 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.