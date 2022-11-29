BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için haftanın 2. indirimi geliyor!

PETROL FİYATLARI 11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Petrol fiyatları, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı ülke genelindeki protestoların etkisiyle dün 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Dün uluslararası piyasalarda 81,71 dolara kadar gerileyen brent petrol varil fiyatı, 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüşlerle indirimlerin devam edeceği bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre bu gece yarısı itibarıyla çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk bir indirim daha gelecek.