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Haberler Ekonomi Haberleri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe indirimin ardından motorin fiyatları için yükseliş bekleniyor
Giriş Tarihi: 2.12.2022 10:56 Son Güncelleme: 2.12.2022 11:05

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe indirimin ardından motorin fiyatları için yükseliş bekleniyor

Brent petrol, benzin ve motorin fiyatları (mazot) için doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Geçen haftadan beri üst üste 6 indirim gelen akaryakıt fiyatları haftaya zam haberi ile devam ediyor. Akaryakıt pompa fiyatları ne kadar olacak? İşte il il yeni akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe indirimin ardından motorin fiyatları için yükseliş bekleniyor

Son dakika haberleri…Benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası yeniden belirleniyor. Akaryakıt fiyatları haftanın 6. indirimi ardından yükselişe geçiyor. Brent Petrol haftaya varil başına 81,71 dolar ile başlarken bugün uluslararası piyasalarda 87,08 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatındaki yükselişte, Çin'de "sıfır vaka" stratejisinin gevşetileceği beklentileri etkili oldu.

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK FİYAT HAREKETLERİNDE ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı ve pazartesi günü devreye girecek Avrupa ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikine yönelik yaptırımların piyasalarda oluşturduğu belirsizlik de fiyat hareketlerinde etkili oluyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN ZAM BEKLENİYOR

3 Aralık 2022 itibarıyla motorin fiyatları için 1 lira 16 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

Motorin fiyatları

İstanbul 22,45 TL
Ankara 22,59 TL
İzmir 22,65 TL

Benzin fiyatları

İstanbul 20,18 TL
Ankara 20,34 TL
İzmir 20,34 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe indirimin ardından motorin fiyatları için yükseliş bekleniyor
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