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Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:06 Son Güncelleme: 19.11.2022 09:39

BENZİN-MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Beklenen benzin indirim haberi geldi! Benzin fiyatı, motorin fiyatı ne kadar oldu? İl il akaryakıt pompa fiyatları

Son dakika haberi...Rusya-Ukrayna tarafından gelen haber akışıyla dalgalanan brent petrol, benzin fiyatı ve motorin fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere beklenen benzin indirim haberi de geldi.

BENZİN-MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Beklenen benzin indirim haberi geldi! Benzin fiyatı, motorin fiyatı ne kadar oldu? İl il akaryakıt pompa fiyatları

Son dakika haberleri...Brent petrol fiyatlarındaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin fiyatı ve motorin fiyatı üzerinden akaryakıt fiyatı listesini takip etmeye devam ediyor. Brent petrol tarafındaki düşüşle beraber hafta sonu benzin fiyatı için beklenen indirim de geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına da yansıdı. Akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Rusya Ukrayna krizi ve OPEC+ arz haberleri eşliğinde petrol fiyatları ile beraber benzin fiyatı ve motorin fiyatı da dalgalanıyor. İşte güncel fiyatlar...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorin fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.

BENZİNE DE İNDİRİM GELDİ

18 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı 75 kuruş indirimli olacak. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

Motorin fiyatları

İstanbul 24,79 TL
Ankara 24,92 TL
İzmir 24,95

Benzin fiyatları

İstanbul 21,19 TL
Ankara 21,35 TL
İzmir 21,35 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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BENZİN-MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Beklenen benzin indirim haberi geldi! Benzin fiyatı, motorin fiyatı ne kadar oldu? İl il akaryakıt pompa fiyatları
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