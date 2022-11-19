BENZİN-MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Beklenen benzin indirim haberi geldi! Benzin fiyatı, motorin fiyatı ne kadar oldu? İl il akaryakıt pompa fiyatları

Son dakika haberleri...Brent petrol fiyatlarındaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin fiyatı ve motorin fiyatı üzerinden akaryakıt fiyatı listesini takip etmeye devam ediyor. Brent petrol tarafındaki düşüşle beraber hafta sonu benzin fiyatı için beklenen indirim de geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına da yansıdı. Akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...