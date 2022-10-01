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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin ve motorin fiyatlarında güncel durum: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 06:57

Benzin ve motorin fiyatlarında güncel durum: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek?

Benzin ve motorin fiyatlarında güncel durum: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek?

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında da sıklıkla değişimler yaşanıyor. Bu noktada benzin ve motorin fiyatı güncel rakamlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde gündeme geliyor. Son olarak brent petroldeki düşüş indirim beklentilerine yol açmıştı. Peki, 1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek? İşte benzin ve motorin fiyatı son durum ve gelişmeler.

Benzin ve motorin fiyatı son durum ve güncel gelişmeleriyle özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce vatandaşlar devamlı değişim içerisinde olan fiyat listesini de incelemek istiyor. Bu noktada ise "1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

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Benzin ve motorin fiyatlarında güncel durum: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek?
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