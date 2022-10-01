Benzin ve motorin fiyatlarında güncel durum: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek?

Benzin ve motorin fiyatı son durum ve güncel gelişmeleriyle özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce vatandaşlar devamlı değişim içerisinde olan fiyat listesini de incelemek istiyor. Bu noktada ise "1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin fiyatları...