Benzin ve motorin fiyatlarında güncel durum: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek?

Benzin ve motorin fiyatı son durum ve güncel gelişmeleriyle özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce vatandaşlar devamlı değişim içerisinde olan fiyat listesini de incelemek istiyor. Bu noktada ise "1 Ekim 2022 Bugün LPG, benzin, motorin, mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman indirim gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin fiyatları...
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.