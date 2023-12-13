Berlin’de öğrenciler Gazze için ayaklandı: Soykırımın durdurulması için çağrı yaptılar

"ABD ve Almanya İsrail'in en önemli destekçileri arasında yer alıyor. Bu soykırımdan faydalanıyorlar. Almanya İsrail ile, İsrail tarihindeki en büyük silah anlaşmasını imzaladı. Bu soykırım yaşanırken. Arrow-3 (hava ve füze savunma sistemini) 4 milyar avroya satın alınıyor. Almanya'nın İsrail'e silah satışları arttı. Bu iğrenç (bir durum) ve buna karşı sesimizi yükseltmek istiyoruz. İsrail hükümeti ve rejimine verilen askeri, mali ve diğer siyasi desteğin sona ermesi gerektiğini söylüyoruz."

Gösteride bir konuşma yapan İsti adlı öğrenci Almanya'yı eleştirerek, "Yahudileri İsrail ile eşit gösteren bu ülkedir. Yahudilerin Filistin ile dayanışma gösterdiğinde bunların Yahudiliğini reddeden bu ülkedir. Yahudi karşıtı şiddetin yüzde 93'ü Neonazilerden gelirken, Arap görünümlü insanlar kolektif bir şekilde suçlu gösteriliyor. Yahudileri işten çıkaran, Yahudi sanatçıların sergi açmasını yasaklayan bu ülkedir." dedi.

Almanya'da ithal edilen antisemitizmle ilgili tartışmalar yapıldığına dikkati çeken İsti, "6 milyon Yahudi'nin sorumlusu kimdi? Gaz odalarını kim inşa etti? Yahudileri, daha sonra belirgin bir şekilde öldürülebilmek için kim Davut yıldızıyla işaretledi? Bugüne kadar Nazilikten kim arınmadı. Yahudileri korumakla ilgilenmiyorsunuz aksi takdirde Halle (kentinde gerçekleşen cinayet) yaşanmazdı. Amacınız büyük zarar oluşturmak için iki etnik grubu, iki dini birbirine karşı kışkırtmak." şeklinde konuştu.

İsti, bunun başarılamayacağını vurgulayarak, "Biz etkinliklerde, gösterilerde ve bugün bu mitingde de Müslüman karşıtı ırkçılığa ve her türlü antisemitizme karşı birlikte mücadele ediyoruz ve şu anda soykırımın yaşandığı Gazze'de ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.