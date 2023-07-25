BES 561 milyar lirayı aştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) son verileri paylaştı. BES'in dünyada emsali olmayan teşviklerle desteklendiğini ve katılımcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayan düzenlemelerle zenginleştirildiğini belirten Benli, devlet katkısına ek olarak son dönemde sistemde yapılan yeniliklerin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı ve tasarruf eğiliminin artmasını sağladığı gibi birikimlerini büyütmelerine de imkân verdiğini kaydetti. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı verilere göre, 26 Haziran itibarıyla BES'teki katılımcı sayısının 8 milyon 195 bine ulaştığını aktaran Benli, Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dahil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaşın sistemden yararlandığını ve toplam fon büyüklüğünün ise 561.9 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi. Benli, "2023 yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL'nin çok daha erken aşılması memnuniyet verici" dedi. Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES'in uzun vadede, enflasyonun üzerinde getiri imkânı sunduğuna dikkati çeken Benli, devletin destekleri, vatandaşların artan ilgisi ve güveniyle BES'in tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştüğünü vurguladı.BES tasarruflarının, emeklilikte yaşam standartlarının korunması açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de büyük değer taşıdığını belirten Benli, "Son dönemde art arda hayata geçirilen yeni düzenlemeler vatandaşlarımızın tasarruf bilincine olumlu yansıdı. Bu sayede milli ekonomimizin dinamosu BES, istikrarla büyüyor" ifadelerini kullandı. BES'in başarısının Türkiye'nin finans sektöründeki istikrarlı büyümesi ve bireylerin uzun vadeli mali hedeflerine ulaşmalarını desteklemek bakımından kritik önemde olduğunu ifade eden Benli, şöyle devam etti: "Yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması, 18 yaş altının sisteme dahil edilmesi, vakıf ve sandıklardan BES'e aktarılabilmesi, hediye BES'in hayata geçirilmesi sektöre ve Türkiye ekonomisine güç katan gelişmeler oldu."GELİŞİMİsürekli desteklenen BES ile ülkece büyük bir başarı hikâyesine imza attıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti: "Bu başarıları daha da ilerilere taşımak, katılımcıların ve ülkemizin tasarruflarını koruyup büyütmek için sektör olarak kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. TSB olarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek ve kullanımlarını yaygınlaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. BES için de bu doğrultuda ve aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdürerek her yeni yılda hedeflerimizin üzerinde başarılara ulaşmak için yorulmadan yola devam edeceğiz."