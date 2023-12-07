BES 700 milyar TL fon büyüklüğünü aştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 20 yıldır bireylerin tasarruflarını ve emeklilikte yaşam standartlarını korumaları açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de kritik değer taşıyan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 700 milyar TL fon büyüklüğünü aşarak gücünü ispat ettiği vurgulandı. BES'te sektör olarak toplam fon büyüklüğü hedefi 2024 ilk yarısı için 1 trilyon TL olarak belirlenirken, 2024 yıl sonunda ise 1.3 trilyon TL büyüklüğe ulaşılması bekleniyor. Kurulduğu 2003 yılından itibaren istikrarlı büyümesini sürdüren BES'in katılımcı sayısı Emeklilik Gözetim Merkezi'nin güncel verilerine göre 16 milyona yaklaştı. Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü ise bir rekora daha imza atarak 700 milyar TL'yi aştı. BES'in son yıllardaki lokomotifi olarak adlandırdığımız 18 yaş altında ise, kısa sürede çok hızlı bir büyüme ile her yaş grubundan çocuğumuza 1 milyonu aşkın sözleşme kuruldu. 2001 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren BES Kanunu'yla ilk sözleşme 27 Ekim 2003'te düzenlendi. BES'in bu günlere gelmesinde en önemli gelişmelerden biri 2013 yılında başlayan devlet katkısı desteği oldu.