Beş arkadaşını getir 1.250 TL kazan!

Giriş Tarihi: 22.1.2022

Bankalar emekli maaşını taşıyanlar için kesenin ağzını açtı. Promosyonu 3 bin TL’ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart’a kadar sürecek