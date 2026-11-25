Katılım Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon büyüklüğünü kasım itibarıyla 78 milyar liranın üzerine çıkarırken, şirketin sistemdeki sözleşme sayısı 1 milyon 585 bine ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde BES katılımcı sayısı 18.38 milyona, toplam fon büyüklüğü 2.55 trilyon liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana katılımcı sayısını yüzde 19.6, fon büyüklüğünü ise yüzde 18.2 artıran sistem, uzun vadeli tasarruf aracı olarak önemini sürdürüyor. Veriler, son 3 aylık dönemde de katılımcı sayısındaki artışın devam ettiğine işaret ediyor. Bu dönemde toplam katılımcı sayısı binde 5.6 artarken fon büyüklüğü binde 2.8 oranında sınırlı bir gerileme kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör