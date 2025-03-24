‘BES fonları enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor’

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen reform ve düzenlemeler ile BES'in birçok avantaj sağladığını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak yaklaşık 36 milyar TL fon büyüklüğümüz ve faizsiz fonlardaki yüzde 8 pazar payımız ile hedefimiz daha fazla katılımcıyı BES ile tanıştırmak. Ayrıca 18 yaş altı BES'te de 1,5 milyar TL'yi bulan fon büyüklüğümüz ve yüzde 5 pazar payımız ile sektörde önemli bir konumda yer alıyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA

Sincek, yapay zekâ teknolojilerine fon yönetiminde daha fazla yer vererek yatırımcıların kararlarını daha hızlı, daha doğru ve risklerden kaçınarak almalarını sağladıklarını belirterek, "Mart ayı verilerine göre 12 bini aşan sözleşmenin varlıkları Fon Asistanı'nın (robot) verdiği fon dağılım önerisiyle yönetiliyor" diye konuştu. BES fonlarının getiri performansını da değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "BES fonları son yıllarda enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor. Geçen yıl BES fonları yüzde 47 ortalama getiri sağlarken faizsiz fonlar tek başına yüzde 49 getiri ile öne çıktı. Faizsiz tarafta katılımcılar, ağırlıklı olarak altın fonlarını tercih etti" ifadelerini kullandı.

YATIRIM TERCİHİ BES

Katılım esaslı fonların son yıllarda yüksek getirileri ve büyüyen pazar payı ile dikkat çektiğini söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "BES, son yıllardaki güçlü fon performanslarıyla katılımcılar tarafından en çok tercih edilen yatırım enstrümanı haline geldi. 2025 itibarıyla faizsiz fon büyüklüğü pazar payının yüzde 32'nin üzerine çıktığını gözlemledik. Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımızın tasarruflarını büyüten getiri lideri fon portföyümüzle farklı ihtiyaçlar ve beklentilere yönelik çözümler sunmaya devam ediyoruz" dedi. Sincek, şöyle devam etti: "Yatırım stratejisi gereği portföyünde sürekli olarak en az yüzde 80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran KEF fonumuz yılbaşından itibaren 2 ay gibi kısa bir sürede yüzde 15.67'lik bir getiri sağlayarak üst sıralarda yer alıyor. Aynı zamanda kıymetli madenler piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtma amacını taşıyan KJM fonumuz da yılbaşından itibaren yüzde 16'lık bir getiri ile en fazla tercih edilen fonlarımız arasında bulunuyor. Ayrıca, portföyümüzü çeşitlendirme amacıyla teknoloji ve katılım sepeti fonlarını da portföyümüze ekliyoruz."