Beş yılda 2.5 milyon EYT’li emekli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız emekli oldu. Yaklaşık 2.5 milyon vatandaşımızın da 5 yılda sisteme girmesini bekliyoruz" dedi. Şu anda da EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon kişi olduğunu aktaran Işıkhan, emekli maaşlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak. En düşük memur emeklisi maaşı şu an için 14 bin 600 lira. Kök aylığı ise 10 bin liranın altında olan 4 milyon emeklimiz var. Özellikle sosyal hayata dair, emeklilerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız."Emeklilere destek paketi hazırlandığını anlatan Bakan Işıkhan, yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy ve bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacağını aktardı. Tasarruf tedbirleri üzerine de açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız. Temel hedefimiz hem Türk lirası'nın verimini artırmak hem de satın alma gücünü yükseltmek. Çünkü paranızın değeri arttıkça enflasyon düştükçe refah düzeyi yükseliyor. Biz bu çerçevede kalıcı refahı hedefliyoruz" diye konuştu.