Beşiktaş’ta forma değişikliği gündemde

Beşiktaş 15 milyar TL'lik yükümlülükleri ve 8.3 milyar TL'lik borcunu kapatmak için birden çok opsiyonu devreye soktu. Dün medya ile bir araya gelen Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, sermaye artırımı, gayrimenkul projeleri ve artırmayı planladıkları stadyum etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca forma değişikliği de gündemde. Adidas ile anlaşmalı olan Beşiktaş'ta forma markasını değiştirme konusunda yönetimin arasında görüştüğünü belirtti. Ancak Serdal Adalı yine de Adidas ile olan anlaşmadan memnun olduklarını ve çok profesyonel bir firma olduğunun söyledi.

BORCUN ÜÇTE İKİSİ

15 milyar TL olan borcun üçte birinin sermaye artırımından üçte birinin gayrimenkul projesinden sağlanacak gelirle kapıtalacağını belirten Adalı, "9.6 milyar TL bir beklentimiz var. 4.7 milyar TL net olarak kasaya girecek para. Bu miktar Bankalar Birliği'ne olan borcumuzun üçte birini kapatacak. Bunun dışında Fulya Dikilitaş'ta kendi arsamız üzerine bir gayrimenkul projemiz de var. 15 dönümlük arsa bizim. 4 dönüm de Spor Bakanlığı'mızın var. Onu da dahil edince 20 bin metrekare alanımız olacak. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bilanço önümüze çıkacak. Oradan da 150 milyon euroluk bir beklentimiz var. Buradan gelecek para da bizim borcumuzun yine içte birini karşılamış olacak. Bu iki proje ile üçte iki gibi borç kapanmış olacak" şeklinde konuştu.

ETKİNLİKLERDEN 10 MİLYON $

Beşiktaş'ın stadyumu yaz aylarında etkinliklerde daha çok kullanmak hedefi var. BJK ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, "Stadımızı 300 günün üzerinde kullanma gibi bir planımız var. Konserler ve benzeri etkinlikler olacak. Deniz tarafına konulacak bir sahne ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buradan gelir beklentimiz 10 milyon dolar" dedi.



75 MİLYON EURO'YA OYUNCU ALMAYACAĞIZ

Serdal Adalı, "İddialı bir takım kuracağız önümüzdeki sene. Şampiyonluğa oynayacağız. 50 milyon euro'luk bir maaş bütçesini aşmayan ayakları yere sağlam basan bir yapıyı kuracağız. Daha çok gençlere önem veren bir takım kuracağız. 75 milyon euro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok. Ayaklarımızın yere basması lazım" şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın mağazacılık bölümü olan Kartal Yuvası'nı halka açmayı da düşündüklerini belirten Adalı, ancak bunun uzun vadeli bir hedef olduğunun da altını çizdi.