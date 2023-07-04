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Giriş Tarihi: 5.7.2023

BES’te 500 milyar hedefi şimdiden tuttu

BES’te 500 milyar hedefi şimdiden tuttu
TÜRKiYE Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 26 Haziran itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısının 8 milyon 195 bine ulaştığını, Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dâhil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaşın sistemden yararlandığını ve toplam fon büyüklüğünün ise 561.9 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Benli, yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL'nin çok daha erken aşılmasının ülkemiz ve vatandaşlarımız açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti. BES'in başarısının Türkiye'nin finans sektöründeki istikrarlı büyümesi ve bireylerin uzun vadeli mali hedeflerine ulaşmalarını desteklemek bakımından kritik önemde olduğunu vurguladı.
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BES’te 500 milyar hedefi şimdiden tuttu
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